Таблицы спряжения для более чем 8 000 слов на иврите.
|Слово
|Корень
|Часть речи
|Значение
афифон
עֲפִיפוֹן
|ע - פ - ף
|Существительное – мужской род
|🪁 воздушный змей
ришони
רִאשׁוֹנִי
|ר - א - שׁ
|Прилагательное
|первичный; начальный, изначальный; элементарный
хиварон
חִיווָּרוֹן
|ח - ו - ר
|Существительное – модель китталон, мужской род
|бледность
авизар
אֲבִיזָר
|-
|Существительное – мужской род
|аксессуар
авзам
אַבְזָם
|-
|Существительное – мужской род
|пряжка
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