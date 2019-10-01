Таблицы глаголов иврита

Таблицы спряжения для более чем 8 000 слов на иврите.

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Новые слова

СловоКореньЧасть речиЗначение
עֲפִיפוֹן
афифон		ע - פ - ףСуществительное – мужской род🪁 воздушный змей
רִאשׁוֹנִי
ришони		ר - א - שׁПрилагательноепервичный; начальный, изначальный; элементарный
חִיווָּרוֹן
хиварон		ח - ו - רСуществительное – модель китталон, мужской родбледность
אֲבִיזָר
авизар		-Существительное – мужской родаксессуар
אַבְזָם
авзам		-Существительное – мужской родпряжка

Статьи

Каталог преподавателей иврита

Мы открываем каталог преподавателей и репетиторов иврита. Пока что эта страница доступна только на русском языке, но мы будем расширять ее. Надеемся, что она окажется вам полезна!

Статьи Марка Дельта об изучении языка

Техники обучения пониманию устной речи, о внимании в разговоре и другие важные советы для изучающих иностранный язык от Марка Дельта — писателя и преподавателя.

Как одеваться на иврите

Слова "надеть" и "снять" переводятся на иврит по-разному в зависимости от того, о каком предмете одежды идет речь. Мы выложили все эти слова в одной таблице.